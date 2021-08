Cours de pilotage: Rouyn-Noranda est le choix logique selon la CCIRN

La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) se positionne sur le dossier du cours de pilotage.

Selon elle, Rouyn-Noranda est le choix logique pour accueillir la formation puisque cela permettrait au Cégep de réduire les couts.

L'organisation se questionne également sur les nombreuses sorties publiques de la communauté valdorienne et du ministre Pierre Dufour.

«On est surpris parce qu'il y a eu des sorties publiques qui ont été faites avant même la conclusion de l'appel d'offres. Je pense que l'on doit penser régionalement plutôt que ville par ville. On doit aussi penser au choix logique pour les contribuables. Si les installations et l'entreprise qui a été choisie sont à Rouyn-Noranda, je verrais mal pourquoi on déplacerait tout ça à Val-d'Or pour une question purement politique.»

-Guillaume Gauthier, 1er Vice-Président de la CCIRN