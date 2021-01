Couvre-feu: La SQ collabore avec La Piaule

Deux semaines après le début du couvre-feu, la collaboration entre la Sûreté du Québec et les responsables de La Piaule est bonne.

Lors du premier week-end, les policiers auraient distribué des contraventions à deux personnes en situation d'itinérance.

La directrice générale de La Piaule, Stéphanie Quesnel, affirme que la SQ lui a fournit le contexte qui mené à la remise de ces constats.

Elle affirme par ailleurs que les policiers font preuve d'ouverture envers les gens dans le besoin.

Chose dont elle n'a jamais douté.

«Le fait qu'on remette en question la remise de contraventions, ça ne veut pas dire qu'on blâme les policiers. On blâme le décret et la façon dont il a été fait. À la base, pour permettre qu'une contravention puisse être donnée dans ces circonstances-là et à des personnes qui n'ont clairement pas l'argent pour payer.»

-Stéphanie Quesnel, directrice générale de La Piaule