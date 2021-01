Couvre-feu: soulagement pour La Piaule

Les responsables du centre d'hébergement La Piaule à Val-d'Or sont soulagés de la cour supérieure qui suspende le couvre-feu pour les personnes en situation d'itinérance.

La directrice générale de La Piaule, Stéphanie Quesnel se dit soulagée pour la sécurité de ses utilisateurs qui ont parfois des troubles de santé mentale, des troubles de comportements et agressifs.

Selon elle, cette décision va enlever un certain stress, chez des gens qui vivent souvent des moments déjà difficiles.

Le lieu de débordement installé dans les dernières semaines au sous-sol de l'église Saint-Sauveur demeurera en fonction.

«Oui, il répondait au couvre-feu, mais pas seulement ça, on vivait une situation de débordement avec les mesures sanitaires avant même le couvre-feu. On avait des gens qui couchaient dans la cuisine et les couloirs. Ça vient répondre à plus que les besoins en lien avec le couvre-feu.»

-Stéphanie Quesnel, directrice générale de La Piaule