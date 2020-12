COVID-19: 136 doses de vaccins distribuées jusqu'à maintenant en région

L'Abitibi-Témiscamingue a vu son nombre de cas de Covid-19 augmenter de six depuis le 23 décembre.

Ce chiffre pourrait augmenter dans les prochains jours puisque la dernière mise à jour du site gouvernemental n'indique pas le nombre de cas recensé dans la région pour les journées du 24 et 25 décembre.

Samedi, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue a procédé au premier vaccin contre la COVID-19 au CHSLD de Rouyn-Noranda.

Monsieur Mark Burke a été la première personne en Abitibi-Témiscamingue à avoir reçu le vaccin.

Gracieuseté - CISSS-AT, Photo : Mark Burke a été la première personne en Abitibi-Témiscamingue à avoir reçu le vaccin

Jusqu'à maintenant en région c'est 136 doses du vaccin qui ont été distribuées.

Au niveau national, les nouvelles sont moins bonnes alors que les cas du nouveau variant de la COVID-19 se multiplient au Canada.

Quatre cas ont été confirmés jusqu'à présent au pays.

Le dernier a été recensé en Colombie-Britannique. Les trois autres sont en Ontario.

D'ailleurs, une personne d'Ottawa a contracté le nouveau variant. Elle revenait d'un voyage au Royaume-Uni et a été placée en isolement.

Rappelons que le gouvernement de l'Ontario veut un contrôle plus strict dans les aéroports au retour des voyageurs.

Les vols en provenance du Royaume-Uni sont suspendus depuis la semaine dernière au Canada.

Ce qu'on sait c'est que le nouveau variant se transmet plus facilement, mais on ne sait pas encore s'il est plus mortel ou dangereux.

Rien ne laisse croire non plus que la nouvelle souche résistera aux vaccins.