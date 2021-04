Covid-19: à quoi s'attendre cet été 

L'Abitibi-Témiscamingue voit un nouveau cas de covid-19 s'ajouter à son bilan.

La personne infectée se trouve dans la MRC d'Abitibi.

Le nombre de cas actifs continue de diminuer alors qu'on en compte 21.

À l'approche de l'été, la médecin-conseil en santé publique, Dre Omobola Sobanjo, indique que les prochaines semaines vont être critiques et pourraient influencer les décisions qui seront prises pour la période estivale.

«On voit que les mesures qui ont été mises en place au cours des dernières semaines commencent à porter fruit et pas seulement en Abitibi-Témiscamingue, mais dans tout le Québec. Au cours des prochaines semaines, il se peut qu'il y ait des choses qui vont nous aider avec la vaccination et avec les mesures en places. Il se peut qu'on puisse bénéficier d'autres assouplissements plus tard.»