COVID-19: de possibles nouveaux cas de variants

Le variant Sud-Africain de la Covid-19 continuerait de circuler en Abitibi-Témiscamingue.

Selon des résultats préliminaires reçus par le CISSS-AT, près de 40 personnes l'auraient contracté.

De ce nombre, 13 sont des cas sont reliés à l'éclosion de l'école Notre-Dame-de-Fatima de Landrienne.

Malgré ces nouveaux cas, la santé publique ne se dit pas inquiète.

«La situation est mieux qu'en janvier. Au mois de janvier, on a réussi à freiner la transmission, mais on avait déjà eu beaucoup de cas. Cette fois-ci, étant donné qu'on était en mesure de réagir assez rapidement, on a pu freiner la transmission. Oui, on a encore des cas, mais la situation est en train de se stabiliser.»

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique