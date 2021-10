COVID-19: Éclosion à l'hôpital de Val-d'Or

La situation entourant le Covid-19 ne s'améliore pas en Abitibi-Témiscamingue.

La santé publique annonce qu'il y a une éclosion à l’unité de médecine au 4e étage de l’hôpital de Val d’Or.

Les mesures préventives pour contrôler la transmission dont l’isolement de l’unité et la suspension des visites ont été déployées et l’ensemble des usagers soignés à cet étage a procédé à un test de dépistage et aucun autre cas positif n’a été déclaré.

L’enquête et le dépistage de contacts identifiés sont en cours.

Au cours des dernières 24 heures, quatre nouveaux cas se sont ajoutés dont trois sont hospitalisés.

La bonne nouvelle est que la situation demeure stable pour l’éclosion à la résidence Les jardins du Patrimoine.

On compte 19 cas actifs chez nous.