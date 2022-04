Covid-19 en Abitibi-Témiscamingue : tendance à la baisse

Frappée assez fortement par la sixième vague de la covid-19, l'Abitibi-Témiscamingue semble enfin voir une accalmie.

Quelques indicateurs importants, dont les hospitalisations et les éclosions sont en baisse.

Quant au nombre de cas, ça demeure nébuleux, puisqu'il n'est plus possible de tester tout le monde avec la méthode PCR.

Il y a aussi chaque jour 250 employés et médecins du CISSS-AT absents du travail puisqu'ils sont positifs au coronavirus, en convalescence ou en attente d'un résultat.

«Ça affecte les services et ça nous met en danger d'annuler des rendez-vous. Parfois, ça nous place en rupture de services ou en découverture. C'est imprévu, on l'apprend le jour même, souvent dans des départements critiques et aussi, ça peut toucher plus d'une personne dans un même service.»

- Caroline Roy, présidente directrice générale du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue