COVID-19 : journée historique en Abitibi-Témiscamingue

Le 10 mai 2021 est une journée importante dans l'histoire de notre région.

C'est aujourd'hui que la région repasse en zone jaune.

Le couvre-feu est terminé.

Les restaurants et les bars peuvent ouvrir.

Les rencontres sont permises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour les membres de deux adresses différentes.

Il est interdit pour les gens d'une zone rouge ou orange de venir chez nous.

En date d'hier matin (dimanche), presque 59 000 doses de vaccin avaient été administrées dans notre région, où il y a quatre cas actifs du virus.

Si vous êtes âgés de 30 ans et plus, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Mercredi, ce sera autour des 25 ans et plus et vendredi les 18 ans et plus pourront être immunisés.