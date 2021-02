COVID-19: Les gens tardent à se faire tester

L'Abitibi-Témiscamingue voit neuf nouveaux cas de Covid-19 s'ajouter à son bilan.

Pour une première fois depuis plusieurs jours, la MRC de la Vallée-de-l'Or recense une nouvelle personne atteinte par le virus, la MRC d'Abitibi-Ouest en compte un également alors que les sept autres sont dans la MRC d'Abitibi.

La majorité de ces cas étaient déjà connus par la santé publique et se trouvaient tous en isolement préventifs.

Une personne a été exposée au virus alors qu'il se trouvait à l’extérieur de la région.

Cinq personnes sont hospitalisées dont une aux soins intensifs.

La santé publique remarque que plusieurs personnes attendent trop longtemps avant d'aller passer un test de dépistage.

«Les gens ne veulent pas manquer de travail et ne veulent pas être isolés pendant 14 jours, mais je pense que personne ne veut contaminer ses proches. Il pourrait être intéressant de consulter votre employeur pour connaitre les mesures d'accommodement possible et les programmes mises en place par les deux paliers de gouvernements.»

-Lise Landry, directrice de la santé publique