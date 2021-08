COVID-19: les menaces envers les commerçants plus fréquentes

Un commerçant d'Amos lance un appel au calme auprès de la population.

Karl Lundeborg, propriétaire du Dépanneur de l'est et du Dépanneur Bonsoir de la principale à Amos, explique dans une publication Facebook être de plus en plus victime de menaces et d'insultes de la part de gens qui sont contre les mesures gouvernementales.

Il précise qu'ils ont le droit d'avoir leurs visions à propos des règles en place, mais estime que les opposants ne s'en prennent pas à la bonne personne, lorsqu'ils s'acharnent sur l'employé d'un commerce.

«On n'est pas responsable de ces mesures-là. Moi, je passe peut-être une cinquantaine d'heures par semaine avec un masque au visage. Moi et mes employés avons aussi très hâte de ne plus avoir à porter le masque, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Nous, on applique seulement ce que le gouvernement nous demande. On ne peut pas toujours jouer à la police.» -Karl Lundeborg, propriétaire du Dépanneur de l'est et du Dépanneur Bonsoir de la principale à Amos

L'homme d'affaires croit cependant que les quelques cas d'incohérence du gouvernement occasionnent ce genre de gestes.

«C'est sûr que quand tu vois des choses comme les rassemblements de gens sans masque devant le Centre Bell lors des matchs du Canadien et que tu as des pensés contre les mesures tu dis que si eux peuvent le faire pourquoi moi je ne peux pas pour aller au dépanneur. Des fois, on a l'impression d'avoir des messages qui ne sont pas cohérents entre eux. C'est certain qu'il y a un lien selon moi.» -Karl Lundeborg, propriétaire du Dépanneur de l'est et du Dépanneur Bonsoir de la principale à Amos

Karl Lundeborg croit que le gouvernement devrait vérifier si les mesures imposées aux commerçants sont adéquates et qu'il devrait réexpliquer la pertinence de celles-ci.