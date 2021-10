COVID-19: Près de 200 employés du CISSS sont non vaccinés

Il reste quelques jours aux travailleurs de la santé pour se faire vacciner contre la covid-19.

Présentement, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), il y a 194 employés qui n'ont pas encore reçu le vaccin.

De plus, le CISSS-AT annonce que 31 personnes cesseront de travailler très prochainement puisqu'ils refusent le vaccin, mais aussi de se faire dépister trois fois par semaine comme demandé.

Sur ces 31 personnes, 12 proviennent de la main-d'oeuvre indépendante.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a ouvert la porte à reporter de la vaccination obligatoire au-delà du 15 novembre dans les régions où la pénurie de main-d'oeuvre frappe davantage.

L'Abitibi-Témiscamingue pourrait peut-être en faire partie.

«On s'affaire actuellement à explorer différents scénarios. Avec la plus fine connaissance des employés qui ne seront certainement pas vaccinés au 15 novembre. On regarde quels seraient les scénarios de mesure qui pourrait être mise en place pour éviter le contact avec la clientèle vulnérable. Je crois que les décisions doivent se prendre avec la plus grande mesure d'impacts possible.»

-Caroline Roy, PDG du CISSS-AT