Covid-19: seul le Témiscamingue n'enregistre pas de nouveaux cas

La région enregistre neuf nouveaux cas de covid-19 au cours des 24 dernières heures.

La MRC de la Vallée-de-l’Or connaît la plus grande hausse alors que le Témiscamingue est la seule MRC épargnée.

La plupart de ces cas ont été en contact avec des personnes déjà suivies par la santé publique.

Des enquêtes épidémiologiques sont en cours pour identifier la source d’exposition de trois des cas rapportés aujourd’hui.

Une personne est présentement hospitalisée en lien avec la COVID-19.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, se dit satisfait de voir que les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue répondent présents à la vaccination.

«Les taux de vaccination visés étaient 75% et dans la majorité des catégories d'âges qui sont déjà ou qui ont des rendez-vous pour l'être on dépasse le 75%. Je pense que la population prend ça très au sérieux. Il y a une question d'accès et de rendez-vous, mais c'est relativement simple et efficace.»