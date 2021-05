COVID-19: situation identique à la veille en région

La situation de la Covid-19 est plus que stable dans la région.

Tout comme hier (jeudi), aucun nouveau cas n'a été répertorié et trois sont toujours actifs.

À l'approche de changement de couleur de la région, les centres de services scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue, rappellent les consignes qui seront en vigueur entourant le masque dans les écoles.

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les classes.

Les élèves du 3e cycle du primaire et du secondaire devront toutefois le porter lors des déplacements dans les espaces communs et dans le transport scolaire.

Les élèves du secondaire doivent également le porter sur les

sites extérieurs de l’école.

La santé publique régionale ne croit pas que ces assouplissements causent des éclosions comme on a connu plutôt cette année.

«Ça fait quelques semaines que les enseignants et que le personnel en milieux scolaires ont l'opportunité de se faire vacciner. On sait aussi qu'il y a une augmentation de la vaccination qui s'ajoute tous les jours. On espère que ça va aider puisque souvent la transmission qu'on trouve dans l'école vient de la communauté.»

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique