COVID-19: Un cas durant le week-end

L'Abitibi-Témiscamingue a connu un week-end plutôt calme en ce qui a trait à la Covid-19.

Au cours des derniers jours, c'est un seul nouveau cas qui a été recensé.

La région compte maintenant que quatre cas actifs et aucune hospitalisation.

Certaines personnes soulevent des inquiétudes concernant ce qui est appelé la Covid longue.

La plupart des personnes atteintes par le virus se rétablissent à l’intérieur de deux à quatre semaines, mais parfois il peut arriver que des symptômes ou des complications persistent ou apparaissent au-delà de cette période chez certaines personnes.

Des services sont offerts pour les gens qui vivent cette réalité.

«Certains services sont issus d'un programme de recherche de l'Université de Sherbrooke et ils sont offerts en télé réadaptation. Pour les personnes, atteint de la Covid longue et qui ont besoin d'informations, on les invites à contact leur médecin traitant et elles seront référées à une offre de service spécialisé.»

-Caroline Roy