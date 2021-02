COVID-19: Un deuxième décès en deux jours

L'Abitibi-Témiscamingue enregistre un nouveau décès lié à la Covid-19. Il s'agit d'un deuxième décès en deux jours et d'un septième depuis le début de la pandémie au mois de mars.

Au cours des 24 dernières heures, c'est un nouveau cas de COVID-19 qui s’est ajouté au bilan de la région.

L’enquête épidémiologique se poursuit pour identifier la source d'exposition au virus.

Aucune personne n'est hospitalisée dans la région.

La santé publique mentionne qu'il est important que les citoyens de la région réduisent leurs contacts dans les prochaines semaines et plus particulièrement à la relâche.

«Pendant la semaine de relâche, ça va être important qu'on limite nos contacts parce que si on se souvient bien, pendant la période des fêtes, il y a eu beaucoup de rassemblements et il y a eu beaucoup d'activité et le virus a eu une occasion de se propager rapidement. Si on donne une opportunité au virus, il va l'a prendre.»

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique