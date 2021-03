COVID-19: Un seul nouveau cas dans la région

L'Abitibi-Témiscamingue enregistre un seul nouveau cas de covid-19.

Il se situe dans la MRC de Rouyn-Noranda.

Une personne est toujours hospitalisée en lien avec la covid-19.

La région compte également un nouveau cas du variant Sud-Africain ce qui porte à 95 le nombre de personnes qui ont été infectées par cette souche du virus.

La santé publique précise que ces 95 personnes sont toutes rétablies.

Depuis le début de la pandémie, l'Abitibi-Témiscamingue a été une des régions les plus épargnées.

«C'est grâce à notre capacité de se concerter et de se coordonner ensemble pour porter tout les actions nécessaires et de façons très agiles face à toutes les situations qui se sont présentées dès le début de la première vague. On a aussi peaufiné et amélioré certaines façons de faire.»

-Caroline Roy, PDG du CISSS-AT