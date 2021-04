Danger d'incendie élevé dans les prochains jours en région

La SOPFEU appelle la population de l'Abitibi-Témiscamingue à la prudence.

Les températures des prochains jours seront entre 10 et 20 °C au-dessus des normales saisonnières ce qui augmente les risques d'incendie de forêt.

Le peu de neige reçu cet hiver et les sols secs sont des facteurs qui font en sorte qu'il suffit de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour assécher la broussaille et faire augmenter le danger d’incendie.

Les recommandations de Mélanie Morin agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU

«S'abstenir de faire des feux ou des brulages à l'extérieur. On comprend qu'au printemps c'est souvent synonyme à nettoyage de terrain pour plusieurs personnes. On demande aux gens de bien suivre la règlementation municipale et si on a la permission de faire un feu à l'extérieur, de le faire dans un endroit comme un foyer avec une parre-étincelle.»

La SOPFEU est intervenue sur 8 incendies de forêt (3.4 ha) depuis le début de la saison de protection alors que la moyenne des dix dernières années est de 2 (1.4 ha).