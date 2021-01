Daniel Renaud veut des Foreurs qui ont du plaisir

Les Foreurs entament dès samedi une séquence de six matchs en neuf jours.

Ça se fait dans une bulle, à Chicoutimi.

Samedi et dimanche, ils affrontent les Olympiques de Gatineau.

Ce sera la chance pour le vert et or de venger la défaite subie contre ce même club samedi dernier.

Les Foreurs devraient compter sur le retour au jeu ou l'arrivée de plusieurs joueurs étoiles, dont Jakob Pelletier, Samuel Poulin, Nathan Légaré, Jordan Spence et Xavier Bernard.

Pour l'entraîneur-chef, Daniel Renaud, il faut que le plaisir soit au rendez-vous :

« On doit continuer de travailler sur l'esprit d'équipe et la chimie. On va intégrer cinq ou six nouveaux joueurs, on doit travailler de la bonne façon pour maximiser le développement.»

- Daniel Renaud