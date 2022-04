De l'aide pour les maisons de soins palliatifs

Les maisons de soins palliatifs du Québec obtiennent de l'aide du gouvernement provincial.

Québec injectera l'équivalent de 30 000 $ de plus par lit chaque année.

Pour une maison comme la source Gabriel à Val-d'Or, c'est 180 000$ par année.

«La hausse, on va l'appliquer sur les conditions salariales. Historiquement, nos salaires ont toujours été plus bas qu'au public. On a ramené la parité pour les soins hospitaliers. On va bonifier l'offre salariale pour conserver notre monde.»

- Serge Paradis, directeur général de la Maison de la Source Gabriel de Val-d'Or