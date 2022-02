De l'argent pour valoriser la culture autochtone

Québec investit dans la culture autochtone.

Le ministère de la Culture débloque 129 000$ pour sept projets en Abitibi-Témiscamingue.

Le gouvernement veut développer l'offre d'activités et de services des Premières nations et en faire connaître la richesse.

Les projets retenus en Abitibi-Témiscamingue :

- Kitcisakik (Parlons l'anicinapemowin), 20 000$

- Abitibiwinni (Camp culturel jeunesse), 18 000$

- Drumbeat Radio (History ans Language with Elders), 17 480$

- Minwashin (Wikwemot), 20 000$

- Minwashin (Lancement Décennie langues autochtone), 20 000$

- Kebaowek (Cultural project for school aged children), 15 000$

- Wolf Lake (Together we speak), 18 530$