De la prison pour des voies de fait armées et introduction par effraction

Le Valdorien Pierre-Luc Lévesque-Vallée écope de quatre ans de prison pour une série de crimes survenus en 2020 à La Corne.

Un soir de janvier, Lévesque-Vallée et ses complices se sont introduits chez un homme qui lui devait environ 15 000$.

Sur place, ils l'ont trouvé, avec deux autres personnes.

Il y a eu plusieurs coups de bâton de baseball sur les victimes avant l'arrivée des policiers.

L'homme de 35 ans plaide coupable à des accusations de voies de fait armées, de complot pour vol de médicaments, d'introduction par effraction et de menaces.

L'homme, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire avant ça, passera donc quatre ans en prison pour ces crimes et pour d'autres dossiers, dont possession de drogue, utilisation d'une carte de crédit volée et de complot pour vol.

C'est une suggestion commune de la Couronne (Me Jonathan Tondreau et Me Andrée-Anne Gagnon) et la Défense (Me Noémie Pitre).

Il devra subir un prélèvement d'ADN pour les autorités policières et il ne pourra pas posséder d'arme à feu pour dix ans.

En prononçant la peine, le juge Jacques Ladouceur lui a rappelé de faire attention à son réseau de contacts