De la télévision au barreau... et député?

Le candidat libéral dans Abitibi-Témiscamingue veut ramener la région au pouvoir.

William Legault Lacasse est le choix de son parti et aura comme mission de se faire connaître ici, pendant que son chef fera se part au national.

Le jeune homme est cependant habitué aux feux de la rampe. Acteur depuis sa jeunesse (Tranche de vie, Il était une fois les Boys), il est membre du Barreau depuis quelques jours et a déjà été dans l'équipe de la ministre Diane Lebouthillier.

Celui qui a passé ses étés dans sa famille élargie de Palmarolle estime qu'il est temps pour la région d'élire un premier libéral fédéral depuis 2003 (Gilbert Barrette) :

«Le Parti libéral du Canada a un bon bilan à défendre, on a été là pour les individus et les entreprises. Je sais exactement comment ça fonctionne au parlement et à quelle porte frapper pour faire avancer les dossiers régionaux. Ça fait trop longtemps selon moi que l'Abitibi-Témiscamingue est dans l'opposition. C'est dommage, mais on a été oubliés.»

- William Legault Lacasse