De Val-d'Or au Pays-Bas pour un effort titanesque

Une femme d'ici va vivre toute une aventure dans les prochains jours.

Mélanie Rocher, de Val-d'Or, s'envole pour les Pays-Bas.

À Almere (en banlieue d'Amsterdam), elle va participer à une compétition mondiale, les championnats du monde de triathlon, le 12 septembre.

Elle représente le Canada au triathlon longue distance.

Elle fera 3.8km de nage, 180.2km de vélo et 42.2km de course.

Mélanie Rocher nous explique comment elle a eu la piqûre :

Mélanie se donne le défi de faire son parcours avec un temps entre 12h et 14h.

Chaque discipline a des contraintes différentes, comme la présence de vagues dans l'eau ou de vents sur terre.

Un tel dépassement de soi est exigeant physiquement, selon Mélanie Rocher, mais c'est difficile au niveau mental :

«C'est 80% mental et 20% physique. J'ai un coach, je suis préparée physiquement. Il faut juste voir le positif. C'est pour ça qu'on arrive une semaine d'avance, pour voir le parcours, la température et s'ajuster au décalage. Sky is the limit.»

​- Mélanie Rocher