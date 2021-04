Début de la vraie saison pour les Foreurs

Les Foreurs amorcent demain (samedi) leur marche vers les grands honneurs.

La première ronde les oppose au Drakkar de Baie-Comeau.

C'est une série 3-de-5 qui sera jouée en sol neutre, à Drummondville.

Les adversaires ne se sont pas vus depuis novembre.

Ce sera une chance pour le Foreur Nathan Légaré de disposer de son ancienne équipe.

C'est une longue pause de trois semaines qui a été traversée, explique l'entraîneur-chef Daniel Renaud :

«Les joueurs ont gardé une attitude exemplaire. Tous les jours, l'intensité est très élevée dans les entraînements. On a meublé ces trois semaines-là avec beaucoup de pratiques de courte durée, mais très intenses. On a simulé des matchs et beaucoup d'entraînements en gym pour garder la forme physique. Je dirais qu'on est vraiment prêts pour le début de la série.»

- Daniel Renaud