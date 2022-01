Déjà des sommets en carrière pour Nicolas Roy

L'Amossois Nicolas Roy explose avec les Golden Knights de Vegas dans la Ligue nationale de hockey.

Celui qui aura 25 ans le mois prochain vient d'établir des sommets personnels dans plusieurs catégories.

Ses sept buts, 11 passes et 18 points représentent son plus haut total dans la LNH, et ce, même s'il a joué seulement 33 matchs.

Son différentiel de +9, ses 33 minutes de pénalité et ses 67 tirs au but sont aussi une marque personnelle.

À la fin de la saison, Nicolas Roy deviendra joueur autonome avec compensation.