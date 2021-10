Déjà un mois d'attente pour changer ses pneus

L'hiver cogne à nos portes et à celles des garagistes également.

Comparativement aux autres années, où la prise de rendez-vous se faisait lors des premières chutes de neige, plusieurs personnes se sont prises d'avance.

Au garage Pneus G.B.M, on évalue à un mois le délai pour avoir un rendez-vous.

Évidemment, le manque de main-d'oeuvre est un facteur.

«On a décidé d'être proactif et de ne pas aller dans la réduction de service. On voulait être certains que la clientèle ait le meilleur service possible. Il fallait réduire le nombre de portes afin d'être en mesure d'offrir le même service. Au lieu d'avoir une personne par porte on en a deux.»

-Éric Boivin, directeur des opérations chez Pneus GBM