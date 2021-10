Déjà un problème à l'urgence de Senneterre

L'idée de fermer l'urgence de Senneterre a été bonne pendant à peu près deux heures.

L'urgence de Senneterre est désormais fermée, entre 16h00 et 8h00 le lendemain matin.

Hier vers 18h00, une situation problématique aurait pu dégénérer.

Une mère raconte sur Facebook que son bébé de 14 mois a avalé une perle d'un bracelet.

La maman, qui n'a pas d'auto, s'est retrouvée devant le vide.

L'histoire se termine bien, car le bébé n'a rien, mais ça démontre aussi que le système a une faille depuis lundi soir.

«J'arrive pour prendre mon téléphone, mais, non attend, il est rendu 18h et l'urgence ferme à 4h le soir. Je fais quoi là? S'il avait fallu que la bille soit prise dans l'oesophage, j'étais faite. Les taxis sont fermés à partir de 6h. Comment je fais pour me rendre à l'urgence de Val-d'Or ou d'Amos? J'étais sur le gros nerf.»

- Sabrina Fortin, maman d'un enfant de 14 mois