«Des bonnes nouvelles pour l'Abitibi-Témiscamingue» - Pierre Dufour

Le ministre régional Pierre Dufour estime que l'Abitibi-Témiscamingue va bénéficier de la situation financière du Québec.

Dans son mini-budget, le ministre des Finances Éric Girard a annoncé des sommes supplémentaires aux ménages à faibles revenus, aux parents dont les enfants fréquentent un service de garde non subventionné et aux 70 ans et plus.

Selon Pierre Dufour, les annonces vont aider les citoyens à affronter l'augmentation du coût de la vie.

Les mesures pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre pourraient aussi sourire aux entreprises d'ici.

Pierre Dufour estime qu'il est permis d'être optimistes présentement.

«Les aînés qui vivent seuls, il y a des mesures intéressantes. L'argent mis pour requalifier les travailleurs, on connaît tous la problématique de main-d'oeuvre, on pense à la construction, aux enseignants et aux infirmières, c'est essentiel. Il y a aussi des crédits pour les familles moins bien nanties.»

- Pierre Dufour