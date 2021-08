Des chefs en Abitibi-Témiscamingue durant la campagne?

La campagne fédérale est encore jeune, mais les candidats déjà annoncés sont actifs sur le terrain, sur les réseaux sociaux et dans les médias.

La question se pose, est-ce que les chefs des principaux partis viendront faire leur tour chez nous?

Parfois, une visite peut faire pencher la balance et d'autres fois, non.

Selon le candidat conservateur dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Steve Corriveau, le comté sera chaud le jour du vote, le 20 septembre :

«Des gens pensent que c'est une bataille entre les libéraux et le Bloc au Québec. Moi, je fais ma petite affaire, je suis sur le terrain, j'écoute les gens. Personne ne nous voit venir, mais on sent la vague. En Nouvelle-Écosse, ils viennent d'élire un gouvernement conservateur. Dans la fable, la tortue a gagné contre le lièvre.»

- Steve Corriveau