Des cyclistes avertis dans deux écoles de Rouyn-Noranda

Des élèves des écoles Notre-Dame-de-Protection et de la Grande-Ourse à Rouyn-Noranda peuvent se targuer d'être des cyclistes avertis.

Ils ont pris part à un programme au cours duquel ils ont notamment appris à ajuster leur vélo et leur casque, à respecter les règles de la circulation et du Code de la sécurité routière ainsi qu’à effectuer des manoeuvres sécuritaires en vélo.

Cette formation comportait six heures de cours théoriques, six heures de pratique, une sortie de groupe et un examen individuel.

Les élèves semblent avoir apprécié le programme comme nous l'indique Kévin Lambert, conseiller pédagogique au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda.

«Les élèves nous disaient qu'ils ont appris beaucoup de choses, que ça les aidait et que ça les sécurisait dans certains déplacements. Plusieurs, on apprit qu'ils n'avaient pas le droit de se déplacer sur le trottoir. Je pense que chacun est allé chercher des connaissances qu'ils n'avaient pas, même si on n'est pas tous au même niveau.»

La formation était offerte en partenariat avec Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue et encadrés par des instructrices et des instructeurs formés par Vélo Québec.