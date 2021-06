Des discussions sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire

Certains élus et représentants d'organismes du domaine de l'urbanisme ont eu la chance de s'entretenir avec l'équipe de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest.

Ces discussions se sont faites dans le cadre de la conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire.

L'objectif est de trouver une manière de repenser le Québec tout en mettant en valeur les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

La vision et les orientations préliminaires de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement ont notamment été au coeur des échanges.

Il a également été question de l'attraction et la rétention de nouveaux habitants, de la vitalité et l'accès à des services de proximité ainsi que la mise en valeur et le développement des zones agricoles.