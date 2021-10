Des élèves amassent 4 200$ pour une bonne cause

Il n'y a pas d'âge pour apprendre à donner au suivant et des élèves de Granada l'ont compris.

Les élèves de Mme Claude, en 5è année, lancent un projet bien spécial.

SOS Lunch consiste à préparer des repas et à les remettre à des bonnes causes, dont la Ressourcerie Bernard-Hamel de Rouyn-Noranda.

Les aliments utilisés dans les recettes seront achetés par des dons recueillis lors d'une soirée maison hantée.

Jusqu'ici, ils ont amassé plus de 4 200$. Le restant des profits sera remis à Opération Enfant Soleil.

«C'est une élève de ma classe qui a eu l'idée et on a mélangé les suggestions pour créer ça. Ce sont les élèves qui vont cuisiner. Moi, je cuisine quand même souvent à la maison, mais je ne sais pas avec la classe ce que ça va donner. Je me sens bien d'aider les gens dans le besoin en faisant ça.»

- Raphaëlle Quevillon, élève de la classe de Mme Claude