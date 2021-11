Des Foreurs amochés sont blanchis à la maison

Les Foreurs ont essayé, mais à court de plusieurs attaquants, ils se font blanchir 4-0 à la maison par Victoriaville.

Le gardien William Blackburn a donné trois buts sur 30 tirs, gardant son club dans le match jusqu'à la toute fin.

Chez le vert et or, quatre attaquants sont blessés, dont trois qui joueraient assurément sur le top9

Dans ces conditions, l'entraîneur Maxime Desruisseaux a utilisé un langage coloré pour défendre ses ouailles :

«Pour être honnête, je ne commencerai pas à cible personne, on va se dire les vraies affaires, ce soir, on manque de munitions en tabar***. Je vais vous dire ben franchement, je les admire de rester positifs comme ça et de continuer à travailler, parce qu'à moment donné, Robidas y veut y veut, mais cri*** là, on a une ligne. Quand tout le monde sera dans la bonne chaise, ça va mieux aller.»

- Maxime Desruisseayx