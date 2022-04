Des gagnants en badminton scolaire

Les championnats scolaires régionaux de badminton, en simple et en double, ont permis de couronner plusieurs gagnants.

Les événements ont eu lieu à Val-d'Or et à Lorrainville

Nos représentants seront des championnats provinciaux dans les prochains jours.

Les médaillés d'or :

Benjamin mixte : Lauranne Kerby et Frédérik Jenkins (École La Source)

Benjamin féminin : Lili-Rose Lafontaine et Alexanne Charest (Polyvalente Le Carrefour)

Benjamin masculin : Mathéo Huard et Thomas Huard (École d'Iberville)

Cadet mixte : Simone Castonguay et Anthony Charois (École secondaire d'Amos)

Cadet féminin : Marie-Christine Larente et Coralie Thivierege (École secondaire d'Amos)

Cadet masculin : Mathis Reinette et Élijah Vincent (Polyvalente Le Carrefour)

Juvénile mixte : Isaac Martel et Rosie Lévesque (La Polyno)

Juvénile féminin : Camille Fournier et Claudie Lavallée (École secondaire d'Amos)

Juvénile masculin : Nicolas Gagnon et Isaac Martel (La Polyno)

Benjamin féminin : Roxanne Deshaies (Le Transit)

Benjamin masculin : Robin Castonguay (École secondaire d'Amos)

Cadet féminin : Camille Robitaille (École d'Iberville)

Cadet masculin : Alexandre Vekeman (Marcel-Raymond)

Juvénile féminin : Karole-Ann Lauzon (Polyvalente Le Carrefour)

Juvénile masculin : Justin Bourdages (La Concorde)