Des jeunes s'intéressent à la pauvreté étudiante

Cinq étudiants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue s'attaquent au problème de pauvreté étudiante.

Dans un cours de leur programme Techniques de travail social, ils ont voulu montrer que les enjeux sont plus présents que ce que le monde peut croire.

Pire, plusieurs besoins essentiels sont carrément laissés de côté.

Malnutrition, logements hors de prix et manque de fournitures scolaires sont des embûches notables.

Dans un sondage, 50% des étudiants du Cégep ont dit en être affectés.

30% des répondants avaient accès aux prêts et bourses. De plus en plus d'étudiants ont un emploi tout en étudiant.

Des pistes de solutions ont été avancées par les étudiants, dont une accessibilité accrue aux bourses, plus de stages rémunérés et la création de logements abordables aux étudiants.