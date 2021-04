Des moyens de pression à venir pour les CPE?

Certains CPE de la région pourraient tenir des moyens de pression, mais l'idée d'une grève est jusqu'ici écartée.

Ceux associés à la CSN sont sans contrat de travail depuis maintenant un an et les offres patronales sont jusqu'ici décevantes.

Ça touche neuf CPE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

La pénurie de main-d'oeuvre demeure le noeud du problème.

«Ces femmes-là ne sont pas des gardiennes, ce sont des techniciennes avec des formations spécialisées. Elles aident les enfants à défis et les enfants à aller vers la maternelle.» - Annick Trottier, vice-présidente régionale de la FSSS-CSN

En région, il y aurait au moins 1 000 enfants sur les listes d'attente. Annick Trottier :

«C'est rendu que les parents font des cv pour que les enfants soient le plus attractifs possible pour être retenus en CPE, c'est assez malheureux. Le gouvernement et le ministre Lacombe devraient se pencher sur la question. Ça passe par des conditions de travail et des augmentations salariales.» - Annick Trottier

En octobre, le gouvernement a promis de débloquer plus de 500 places à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda.

Les CPE affiliés à la CSN :

- Vallée des loupiots de Val-d'Or

- Fleurs et miel de Rouyn-Noranda

- Bonnaventure de Rouyn-Noranda

- Petits chatons de La Sarre

- Bambin et câlin de Malartic

- Au village des petits lutins de Lorrainville

- P'tits maringouins de Matagami

- Cannelle et pruneau de Témiscaming

- Pidaban de Témiscaming First Nation