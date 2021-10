Des nouveaux locaux pour le Centre régional d'éducation Kitci-Amik

Le Centre régional d'éducation aux adultes Kitci-Amik inaugure des locaux à Val-d'Or.

Ce sont les troisièmes en région avec ceux de Lac-Simon et de Pikogan.

Avant d'inaugurer les locaux au centre-ville, il était installé au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

L'endroit dispense des cours aux adultes, notamment construction résidentielle, DEP en conduite de machinerie lourde, services de garde à l'enfance et cuisine d'établissement.

L'idée est d'améliorer l'éducation des Premières nations en général pour mettre fin à la pauvreté et à la non-scolarisation.

La vice-cheffe de Lac-Simon, Paméla Papatie, nous explique à quel point un endroit du genre est important à Val-d'Or.

«Quand je suis sortie du secondaire à Lac-Simon, j'ai eu de la difficulté à m'intégrer en éducation dans la ville de Val-d'Or. Je me sentais nerveuse et seule et je me sentais pas appuyée. Savoir que quelqu'un ou une organisation est derrière les jeunes, ça va vraiment les aider. Ça va faire du bien et j'ai confiance.»