Des pas vers l'avant pour le centre entrepreneurial à Amos

Amos continue d'avancer vers un centre entrepreneurial.

L'idée lancée en 2018 a progressé au point où la ville a fait des acquisitions en ce sens, en plus de rencontrer ses différents partenaires.

À terme, ça comprendra un parc industriel, un bâtiment pour le centre et une école d'entrepreneuriat, notamment.

La Ville vient de lancer l'appel d'offres pour les services professionnels. Le contrat permettra de faire un bilan de santé du bâtiment ciblé par les élus pour s'assurer qu'il est prêt à accueillir le projet.

«Le bâtiment devra être réhabilité et modernisé, on veut s'assurer que les organismes qui seront de la partie, on répond à leurs besoins. On avance, mais on ne veut pas aller trop vite. C'est important que ce soit un succès.»

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos