Des places sont à prendre chez les Huskies

Les Huskies entament eux aussi la saison 2021-2022.

Les recrues se rapportent au groupe d'entraîneurs.

Plusieurs des jeunes joueurs n'ont presque pas joué durant la dernière année, en raison de la pandémie.

L'entraîneur-chef Brad Yetman soutient qu'il y a des chaises libres un peu partout :

«Pour chaque position, il y a une lutte, c'est clair. Au poste de #2, derrière Samuel Richard, ça va être serré. Chez les défenseurs, il y a une ou deux places disponibles. Pour les attaquants, on est en transition. Si un vétéran vient ici et ne veut pas jouer la Huskies way, on aura un jeune pour s'occuper de son poste.»

- Brad Yetman