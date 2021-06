Des tornades assez violentes ont touché l'Abitibi-Témiscamingue

Trois tornades ont été répertoriées la semaine dernière dans notre région.

Selon Northern Tornadoes Project, c'est le 25 mai qu'elles se sont formées, à partir de l'Ontario.

C'était des tornades cotées EF-2, avec des vents entre 180 et 220 km/h.

Le météorologue amateur et passionné de ce type d'événements, Stéphane Vachon, explique que c'est un phénomène plutôt spectaculaire :

«Ça prend de l'humidité et un cisaillement des vents en altitude pour permettre à l'air de rentrer en rotation e de devenir vertical. La rotation en altitude a perduré de la frontière de l'Ontario jusqu'à un point un peu au sud-ouest de Val-d'Or, c'est quand même exceptionnel que cette rotation-là ait duré aussi longtemps. La distance parcourue par les tornades était de 10km à 16km, avec 400m à 900m de largueur. C'est notable.»

Les tornades ont été en action en soirée, dans des zones boisées, ce qui a limité les dégâts. Stéphane Vachon :

«Ça a passé dans un secteur forestier et isolé. Si cette ligne d'orage là s'était formée une dizaine de kilomètres plus au nord, ça aurait pu toucher Rouyn-Noranda, Malartic ou Val-d'Or et ça aurait pu être problématique.»

​- Stéphane Vachon