Deux cas de plus pour le bilan régional de covid-19

Deux cas de coronavirus s'ajoutent au bilan de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un est à Rouyn-Noranda et l'autre dans la MRC d'Abitibi.

Au niveau des cas actifs, il y en a maintenant 28, majoritairement dans la Vallée-de-l'Or (10) et à Rouyn-Noranda (11).

Plus de 43 000 personnes ont déjà été vaccinées dans notre région.

Chez nous, les 60 ans et plus peuvent se faire vacciner, mais aussi les gens avec des maladies chroniques et les travailleurs de plusieurs groupes prioritaires.