Deux défaites pour les Huskies à Shawinigan

Les Huskies de Rouyn-Noranda reviennent bredouilles de la bulle de Shawinigan.

La meute a débuté le week-end avec une défaite de 5 à 1 face aux Cataractes vendredi.

Samuel Richard a bloqué 25 des 33 lancées dirigées vers lui.

Samedi, Rouyn-Noranda s'est incliné 2 à 0 face à leur ancien capitaine Alexis Arsenault et les Tigres de Victoriaville.

«Après la première partie on était vraiment déçu de la façon dont on est sortie. C'était important pour nous de revenir fort contre Victoriaville et malgré qu'on n’a pas marqué et qu'on a perdu le match, je pense qu'on a quand même joué un bon match dans l'ensemble.»

-William Rouleau, attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda