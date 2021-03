Deux entrepreneuses de la région reçoivent une bourse

Le gouvernement du Québec a dévoilé les récipiendaires des bourses d'honneur de 25 000$ remises à de jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans.

Dans la région, c'est Frédérique Lavallée de Écoboeuf et Kamylle Béchard-Plourde des Jardins Tomates et Camomille qui ont été choisies.

Situé en Abitibi-Ouest, Écoboeuf a pour mission de réduire l'empreinte écologique et de diversifier l'agriculture afin d'assurer sa pérennité en milieu nordique. Le boeuf est également produit de manière carboneutre.

Les Jardins Tomates et Camomille est une ferme maraîchère et bovine qui produit une quarantaine de légumes cultivés sans engrais ni pesticides en champ et en serres chauffées, dont l'une est complètement automatisée.

L'objectif de l'entreprise est de rapprocher l'agriculteur du consommateur.