Deux guerres de la 117 en fin de semaine

Foreurs et Huskies croisent le fer deux fois en fin de semaine.

Le duel de ce soir (vendredi) est à Val-d'Or et celui de demain, à Rouyn-Noranda.

Les deux rivaux ne se sont pas vus depuis le début décembre et sont séparés par seulement deux points de classement.

Avec une longue liste d'absents chez les Foreurs, spécialement à l'attaque, les défenseurs devront en donner plus.

«Oui, on est chanceux, on a beaucoup de défenseurs capables de bouger la rondelle. On patine bien. Si on amène plus d'attaques, on aura plus de chances. Le résultat va venir.»

- Nathan Bolduc, défenseur de 17 ans natif de Val-d'Or