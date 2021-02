Deux Huskies et un Foreur sur l'équipe de la semaine de la LHJMQ

Des joueurs de nos deux équipes juniors se retrouvent sur l'équipe de la semaine de la LHJMQ.

Chez les Huskies on y retrouve William Rouleau et Charles-Édouard Drouin qui en deux matchs ont inscrit deux buts et trois passes chacun.

Du côté des Foreurs, ce sont les performances de Jordan Spence qui ont été soulignées.

À ses deux premiers matchs dans l'uniforme du vert et or, Spence a touché la cible une fois en plus de récolter deux mentions d'aides.