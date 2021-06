Deux nouveaux cas de covid-19 en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue voit deux nouveaux de Covid-19 s'ajouter à son bilan.

Il s'agit de deux personnes qui résident à Rouyn-Noranda.

Le nombre de cas actifs se chiffre maintenant à 10 dont neuf sont à Rouyn-Noranda.

La santé invite les gens âgés entre 18 et 35 ans à aller se faire vacciner, car ils sont les seules catégories où le 75% de personnes ayant reçu la première dose n'a pas été atteint.

La médecin-conseil en Santé publique, Dre Omobola Sobanjo, nous indique les raisons qui sont souvent données par les gens non vaccinés.

«Il y en a pour qui leurs horaires ne leur permettent pas d'aller se faire vacciner. On est en train de planifier des formules différentes. Il y en a d'autres qui ont encore des questions et ils ont besoin de plus d'outils. Pour ces gens-là, on s'assure qu'ils ont accès à l'information qu'ils veulent.»