Deux personnes arrêtées pour des présumés crimes sexuels

Un homme et une femme de l'Abitibi-Témiscamingue devront répondre à d'importantes accusations.

Marie Talbot, 40 ans, de Guyenne et Stéphane Cormier, 52 ans, de Val-d'Or, ont été arrêtés pour possible accession, possession et distribution de pornographie juvénile.



Les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont réalisé deux perquisitions simultanées et du matériel informatique a été saisi.



Toute information en lien avec ces individus peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.