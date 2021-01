Deux points sur de quatre pour les Foreurs

Les Foreurs reviennent de la bulle à Drummondville avec deux points sur une possibilité de quatre.

Le vert et or a démontré qu'il était prêt à reprendre l'action vendredi l'emportant 3 à 1 face aux Voltigeurs.

Dans la victoire, Jordan Brière et Jacob Gaucher ont récolté 2 points chacun.

Gaucher a aussi bien fait dans les mises au jeu, remportant 11 des 13 face à face auxquels il a pris part.

«C'est sûr que je prends fierté à ça. Ça fait partie de mon rôle dans l'équipe. C'est quelque chose qui va m'aider. On a une équipe qui a le potentiel de se rendre jusqu'au bout et je vais prendre ce rôle-là à coeur jusqu'à la fin et je veux aider l'équipe à gagner.»

-Jacob Gaucher