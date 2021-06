Dévoilement de la programmation de la journée des Peuples autochtones

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or dévoile sa programmation pour la journée nationale des Peuples autochtones qui aura lieu le 20 juin à Kiwanit.

Le tout débutera à 5h du matin avec une cérémonie du lever du soleil qui permettra d'accueillir le solstice d'été.

Tout au long de la journée, la population sera invitée à venir sillonner le circuit des artisans où ils pourront échanger avec les artisans et acheter des produits.

La journée nationale des Peuples autochtones a pour objectif de favoriser la rencontre, le dialogue et le partage entre les peuples autochtones et non autochtones.

Pour Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, cette journée prend tout son sens suite aux évènements de Joyce Echaquan et la tragédie de Kamloops.

«Cette année, la journée s'inscrit dans tout ce potentiel de guérison que la rencontre peut susciter. Elle s'avère aussi une source d'espoir et une invitation à la réconciliation entre nos peuples.»

Un service de navette sera offert à partir du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.